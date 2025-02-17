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  • استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح استمع إلى الأصوات بوضوح

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1138BK/97

    استمع إلى الأصوات بوضوح

    استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير مدوٍّ وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع بالجيب وبوقت تشغيل لمدة 15 ساعة.

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    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    استمع إلى الأصوات بوضوح

    • مكالمات واضحة
    • مشغّلات بحجم 13 مم لجهير مدوٍّ
    • تصميم مريح
    • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4

    تصميم مخصص، مشغّلات بحجم 13 مم لصوت واضح وجهير مدوٍّ

    استمع إلى الأصوات كما يجب. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 13 مم لتوفير تجربة استماع مذهلة. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير لئلا تفوّت أي إيقاع.

    لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 15 ساعة مع العلبة

    مهما طال يومك، يمكنك استخدام سماعات الرأس هذه. يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات وبـ 10 ساعات إضافية من علبة الشحن العملية التي تتّسع بالجيب.

    ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

    لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

    سماعات أذن بتصميم مريح لتوفير الراحة طوال اليوم

    يمكن تثبيت سماعات الأذن المريحة هذه بشكل آمن في قنوات الأذن، ما يوفّر حاجزًا مثاليًا يقلّل الضوضاء الخارجية ولا يضغط على أذنيك حتى تتمكن من الاستماع بشكل مريح لساعات متواصلة.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 13 مم. تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه قليلاً.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      13 مم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      98,2 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      26.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.2  سم
      الوزن الإجمالي
      2.972  كلغ
      الارتفاع
      24.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 13403 1
      الوزن الصافي
      1.488  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.484  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      12  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.5  سم
      الارتفاع
      11.8  سم
      الوزن الصافي
      0.186  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.332  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.146  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 13403 8

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      5 + 10  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      5 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      6.5  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      250  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      30  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      11.8  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3.7  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13403 4
      الوزن الإجمالي
      0.098  كلغ
      الوزن الصافي
      0.062  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.036  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      an AI mic

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      3.11 x 5.95 x 3.20  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      1.85 x 2.97 x 2.02  سم
      الوزن الإجمالي
      0.037  كلغ

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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