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  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
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  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة
  • ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة

سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT2100BK/97

ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة

دع يومك ينساب بخفة مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل الأخف وزنًا وذات جودة صوت تُثري كل لحظة. استمتع بما يصل إلى 36 ساعة من التشغيل بفضل علبة الشحن بحجم الجيب، بينما تثبت أغطية رؤوس الأذن ذات الملمس المميز السماعات في مكانها بشكل مريح.

عرض جميع المزايا

ضعها طوال اليوم واستمتع بالراحة

  • سماعات أذن صغيرة. ملاءمة مريحة

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

  • تقنية الميكروفونات الأربعة

  • علبة شحن بحجم الجيب

تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك

حاسس إنّ موسيقاك ناقصها شي؟ تطبيقنا المرافق مزوّد بميزة EQ، وهي معادل صوت سهل الاستخدام بيخلّيك تضبط الصوت وتستكشف إعدادات EQ مختلفة بأطراف أصابعك. فيك كمان تستخدم التطبيق لتفعيل Dynamic Bass، وإدارة الأجهزة المتصلة، وتحديث البرنامج الثابت، وغير ذلك.

بلاستيك معاد تدويره ومعتمد من GRS. تغليف مسؤول

نستخدم في منتجاتنا بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك، وعبواتنا مصنوعة من كرتون معاد تدويره ومعتمد من FSC، مع حشوات مطبوعة على ورق معاد تدويره.

مقاومة للرذاذ والعرق بمعيار IPX4

لا تقلق بشأن الطقس، فتصنيف IPX4 يعني أن هذه السماعات مقاومة للرذاذ، لذلك لا يزعجها القليل من المطر! هل ترتديها في يوم حار جدًا؟ لن يزعجها القليل من العرق أيضًا.

المواصفات التقنية

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