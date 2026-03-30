مقاومة للرذاذ والعرق بمعيار IPX4

لا تقلق بشأن الطقس، فتصنيف IPX4 يعني أن هذه السماعات مقاومة للرذاذ، لذلك لا يزعجها القليل من المطر! هل ترتديها في يوم حار جدًا؟ لن يزعجها القليل من العرق أيضًا.