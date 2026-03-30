تخلّص من الضوضاء واستمتع بالملاءمة

دع يومك ينساب بخفة مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل الأخف وزنًا والأكثر راحة وذات جودة صوت تُثري كل لحظة. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تثبت أغطية رؤوس الأذن ذات الملمس المميز السماعات في مكانها بشكل مريح.