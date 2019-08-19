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    سماعات رأس مع ميكروفون

    TAUH201BK/00

    هذا هو وقتك الخاص

    ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس مع ميكروفون

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    مراجعة كل سماعات رأس فوق الأذن - على الأذن

    هذا هو وقتك الخاص

    • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
    • مثبتة على الأذن
    • بطانات أذن مسامية
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم

    كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

    طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

    مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.

    تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.

    ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي.

    يحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.

    يضمن لك التصميم القابل للطي بشكل مسطح سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك.

    يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.

    جهاز تحكّم مضمّن. سهولة الانتقال من الاستماع إلى الموسيقى إلى إجراء المكالمات وتلقيها.

    يسمح لك جهاز التحكّم المضمّن بتلقي مكالمة أو إيقاف تشغيل الأغاني مؤقتًا بسهولة، من دون لمس هاتفك الذكي. فالميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت يحافظ على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.

    عصبة رأس خفيفة الوزن قابلة للضبط.

    تسمح لك سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه التي يبلغ وزنها 195 غ فحسب، بالاستمتاع بالأغاني والموسيقى براحة تامة.

    غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة

    تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

    تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

    تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      102 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      طبقة الموصل
      مطلية بالكروم
      طول السلك
      1.2  أمتار
      الوصلة
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      16.5  سم
      الوزن الإجمالي
      0.928  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 48 95229 10052 4
      الوزن الصافي
      0.4263  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.5017  كلغ

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10052 7
      الوزن الإجمالي
      0.247  كلغ
      الوزن الصافي
      0.1421  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.1049  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.5  سم
      العرض
      13.5  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.142  كلغ

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطّح/نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20029 6

    Badge-D2C

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