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  • صغيرة الحجم. قوية في العمل. صغيرة الحجم. قوية في العمل. صغيرة الحجم. قوية في العمل.

    السلسلة 1000 مكنسة كهربائية بدون كيس

    XB1042/10

    صغيرة الحجم. قوية في العمل.

    استمتع بمكنسة Philips الكهربائية بدون كيس من السلسلة 1000 التي تعمل بتقنية PowerCyclone 3 وبمحرك قوي. يمكنك كنس أي نوع من الأرضيات جيدًا باستخدام الفوهة متعددة الأغراض التي نقدمها. وعند الانتهاء، قم بإلقاء الغبار في سلة المهملات مباشرةً. بدون أكياس. لا تشغل سوى مساحة صغيرة، وسهلة التخزين.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 1000 مكنسة كهربائية بدون كيس

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    صغيرة الحجم. قوية في العمل.

    تتميز بقدرة رائعة على الشفط في تصميم عملي

    • 1200 واط
    • PowerCyclone 3
    • فوهة متعددة الاستخدامات
    • فوهة الأثاث مقاس 90 مم
    يضمن المحرك بقوة 1200 واط قوة الأداء

    يضمن المحرك بقوة 1200 واط قوة الأداء

    استمتع بقوة شفط هائلة بفضل المحرك بقوة 1200 واط. فهو يزيل الغبار بفعالية من الأرضيات الصلبة والسجاد، ويترك منزلك مرتبًا ونظيفًا.

    تحافظ تقنية PowerCyclone 3 على قوة الأداء لفترة أطول

    تحافظ تقنية PowerCyclone 3 على قوة الأداء لفترة أطول

    تعمل تقنية PowerCyclone 3 على تسريع الهواء في غرفة الحركة الدوامية وتفصل الغبار عن الهواء بكفاءة، للحفاظ على قوة الأداء لفترة أطول.

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    يمكنك تنظيف أنواع الأرضيات المختلفة بفعالية باستخدام الفوهة متعددة الأغراض. ويمكنك حماية الأرضيات الصلبة باستخدام الفرش ثم التبديل إلى القاعدة الملساء عند تنظيف السجاد.

    تصميم بدون كيس لسهولة الإفراغ

    تصميم بدون كيس لسهولة الإفراغ

    وداعًا لأكياس الغبار. عند الانتهاء من التنظيف بالمكنسة الكهربائية، أخرج الغبار مباشرة وأفرغه في سلة المهملات. إن التصميم الخالي من الأكياس الذي نقدمه يجعل الانتهاء من التنظيف سريعًا وسهلاً.

    تصميم مدمج للتخزين السهل

    تصميم مدمج للتخزين السهل

    وفِّر مساحة التخزين القيِّمة بفضل التصميم الصغير والخفيف الوزن. يسهل وضعها في الخزائن وخزانات الملابس، كما أنها خفيفة الوزن بما يكفي لرفعها على الرف بسهولة.

    نظام فلتر ثلاثي المراحل يلتقط أكثر من 99.9%* من الجسيمات

    نظام فلتر ثلاثي المراحل يلتقط أكثر من 99.9%* من الجسيمات

    يلتقط نظام الفلترة ثلاثي المراحل أكثر من 99.9%* من الجسيمات باستخدام فلتر المحرك القابل للغسل. ويضمن بقاء الجسيمات الملتقطة داخل حاوية الغبار، ما يحافظ على بيئة معيشتك نظيفة وصحية.

    فوهة أثاث مقاس 90 مم مصممة لتنظيف قطع الأثاث الناعمة

    فوهة أثاث مقاس 90 مم مصممة لتنظيف قطع الأثاث الناعمة

    تساعد فوهة الأثاث مقاس 90 مم في تنظيف قطع الأثاث الناعمة مثل الوسائد والأرائك والكراسي بذراعين، حتى إزالة شعر الحيوانات الأليفة

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      اللون
      أسود داكن ومرجاني
      نوع المنتج
      مكنسة كهربائية بدون كيس
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      79 ديسيبل
      سعة كيس الغبار
      1,3 لترات
      الكفالة
      سنتان
      دائرة العمل نصف القطرية
      8,5 م
      طاقة الإدخال (IEC)
      بقوة 1100 واط
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      1200 واط
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل
      مرشح لمخرج الهواء
      HEPA
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      أعلى
      التحكم بالطاقة
      كلا
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني من قطعتين
      نوع العجلات
      بلاستيك
      مخزن الملحقات
      كلا
      وضع الوقوف
      أفقي
      التقنية
      PowerCyclone 3
      طول سلك الطاقة
      5,5 م

    • التصميم

      عبوة مستدامة
      100% من المواد المعاد تدويرها

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الاستخدامات
      الملحقات المتضمّنة
      أداة تنظيف الشقوق 2 في 1 وفوهة الأثاث مقاس 90 مم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      342 مم
      عرض المنتج
      292 مم
      ارتفاع المنتج
      242 مم
      طول الحزمة
      278 مم
      عرض الحزمة
      455 مم
      ارتفاع الحزمة
      360 مم
      وزن المنتج
      3,6 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      بديل مناسب للفلتر XV1210/01

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-230 فولت
      التردد
      50-60 هرتز

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • متانة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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    • *طاقة الإدخال المقدرة وفق معيار IEC هي الطاقة المتوسطة، بينما يصل الجهاز إلى أقل من 1200 واط كحدٍ أقصى
    • *تم الاختبار وفقًا لمعيار EN:60312-12017.
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