تكشف فوهة LED للأرضيات الصلبة الغبار، موجّهة بذلك كل حركة

استفد من كل حركة بفضل فوهة LED التي تلتقط ما يصل إلى 99% (7) من الغبار والأوساخ على الإعداد الأقصى. تضيء الفوهة جزيئات الغبار الصغيرة من خلال تسليط الضوء عليها عند الزاوية الصحيحة بالضبط لتتمكن من معرفة المكان المراد تنظيفه بالضبط. تم تصميم الفوهة لتتحرك بشكل قريب جدًا من الجدران والحواف، ملتقطةً أصعب جزيئات الغبار من دون ترك أي منها على الأرض.