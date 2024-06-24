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  • تُظهر الغبار المخفي وتزيله بتمريرة واحدة. تُظهر الغبار المخفي وتزيله بتمريرة واحدة. تُظهر الغبار المخفي وتزيله بتمريرة واحدة.
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    السلسلة 3000 المكنسة الكهربائية اللاسلكية

    XC3031/61

    تُظهر الغبار المخفي وتزيله بتمريرة واحدة.

    يمكنك تنظيف الأرضيات بالكامل بتمريرة واحدة باستخدام المكنسة الكهربائية اللاسلكية من Philips من السلسلة 3000. تُظهر الفوهة LED الغبار والأوساخ المخفية قبل التقاطها بفضل تقنية PowerCyclone 8. كذلك تتميز بوقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة¹، ما يجعل تنظيف منزلك سهلاً

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    السلسلة 3000 المكنسة الكهربائية اللاسلكية

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    تُظهر الغبار المخفي وتزيله بتمريرة واحدة.

    تتميز بوقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة¹ ويتم توجيهها باستخدام فوهة LED

    • محرك رقمي
    • فوهة LED
    تزيل تقنية PowerCyclone 8 الغبار، مع الاستهلاك الأمثل لطاقة البطارية.

    تزيل تقنية PowerCyclone 8 الغبار، مع الاستهلاك الأمثل لطاقة البطارية.

    توفر تقنيتنا القوية مزيجًا مثاليًا من الكفاءة والنتائج. إنها مصممة لتوفير أداء عالٍ لالتقاط الغبار، مع ضمان توفير وقت تشغيل يدوم لمدة تصل إلى 60 دقيقة في الوضع العادي¹ و15 دقيقة في وضع السرعة القصوى².

    تُظهر الفوهة LED الغبار المخفي وتوجه كل حركة.

    تُظهر الفوهة LED الغبار المخفي وتوجه كل حركة.

    اجعل كل حركة مؤثرة بفضل الفوهة LED. حيث إنها تُظهر جزيئات الغبار الصغيرة من خلال تسليط الضوء عليها بالزاوية الصحيحة بدقة؛ حتى يمكنك معرفة المكان المراد تنظيفه بالضبط.

    بطارية تدوم طويلاً تتميز بوقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة¹.

    بطارية تدوم طويلاً تتميز بوقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة¹.

    يمكنك تنظيف المنزل بتمريرة واحدة بفضل البطارية التي تدوم لمدة تصل إلى 60 دقيقة في الوضع العادي¹ و15 دقيقة في وضع السرعة القصوى².

    فوهة دقيقة تنزلق بالقرب من الجدران على مسافة 1 مم.

    فوهة دقيقة تنزلق بالقرب من الجدران على مسافة 1 مم.

    يمكنك إزالة الغبار والأوساخ من الأماكن التي يصعب الوصول إليها باستخدام فوهتنا الدقيقة. إنها مصممة للانزلاق بالقرب من الجدران وقواعد الأعمدة والتقاط جزيئات الأوساخ الصعبة.

    نظام تنقية ثلاثي المراحل يحافظ على وجود الغبار الملتقط في مكان محكم الإغلاق.

    نظام تنقية ثلاثي المراحل يحافظ على وجود الغبار الملتقط في مكان محكم الإغلاق.

    بفضل الفلاتر الثلاثة فائقة الدقة، تظل نسبة 99,9% من الغبار الدقيق والأوساخ محتجزة في الداخل³. لذا بمجرد إزالتهما من أرضيتك، يظلان محتجزين كما هما في الداخل.

    محرك رقمي لضمان المتانة.

    محرك رقمي لضمان المتانة.

    يضمن المحرك الرقمي أن تتمتع المكنسة الكهربائية اللاسلكية بالمتانة والقوة.

    بطارية قابلة للفك بجهد 25,2 فولت للتنظيف فترة طويلة.

    بطارية قابلة للفك بجهد 25,2 فولت للتنظيف فترة طويلة.

    هل تريد مواصلة التنظيف من دون إعادة الشحن؟ تعني بطاريتنا القابلة للفك أنه يمكنك استبدالها ببطارية مشحونة ومواصلة التقاط الغبار من حيث توقفت على الفور تقريبًا⁴.

    تتحول إلى مكنسة كهربائية محمولة باليد لتنظيف الأسطح المختلفة.

    تتحول إلى مكنسة كهربائية محمولة باليد لتنظيف الأسطح المختلفة.

    هل تحتاج إلى الوصول إلى مناطق فوق مستوى سطح الأرض، مثل الخزانات من الداخل أو على الأريكة؟ تتحول المكنسة الكهربائية من Philips من السلسلة 3000 إلى مكنسة كهربائية محمولة باليد لتوفير القدرة على المناورة بسهولة، بغض النظر عن احتياجات التنظيف لديك.

    المواصفات التقنية

    • حالات الاستخدام

      مناسبة لأنواع الأرضيات
      الأرضيات الصلبة
      خيار الحمل باليد
      نعم
      وظيفة التنظيف
      كلا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      الألومنيوم والبلاستيك
      اللون
      ضباب الفجر
      تقنية Cyclone
      PowerCyclone 8
      إعدادات
      Eco، ‏السرعة القصوى
      وقت التشغيل (Eco)
      60 دقيقة
      وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
      15 دقيقة
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      820 لترًا/الدقيقة
      مستوى الضجيج
      < 80 ديسيبل
      نوع البطارية
      بطارية ليثيوم أيون قابلة للتبديل
      الفولتية
      25,2 فولت
      التردد
      50/60 هرتز
      وقت الشحن
      5 ساعات
      نوع شاشة العرض
      LED
      نوع الفلتر
      تنقية من 3 مراحل
      أضواء LED
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم
      منتج ببطارية
      نعم

    • الوظائف

      التعرف على الأرضية
      كلا
      التوافق مع المنزل الذكي
      كلا
      الاتصال بالإنترنت
      كلا

    • التصميم

      بلاستيك معاد تدويره، بما يشمل الملحقات
      كلا
      عبوة مستدامة
      نعم

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة LED للأرضيات الصلبة
      الملحقات المتضمّنة
      أداة تنظيف الشقوق، أداة الجمع
      محطة الشحن
      تثبيت على الحائط
      فوهة Aqua
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      24 سم
      عرض المنتج
      25,5 سم
      ارتفاع المنتج
      118 سم
      وزن المنتج (المحمول باليد فقط)
      1,294 جم
      طول الحزمة
      14,3 سم
      عرض الحزمة
      38,4 سم
      ارتفاع الحزمة
      74,1 سم
      وزن الحزمة
      4,6 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      XV1631/01​ - فلتر
      الملحقات المتعلقة 2
      XV1633/01​ - بطارية قابلة للاستبدال​

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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