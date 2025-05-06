استمتع بتنظيف من دون مجهود: روبوتات التكنيس والمسح التي نقدّمها ذات قوة شفط مضاعفة¹. استمتع بنحو 70 يومًا² من الراحة الخالية من المتاعب مع قاعدة التفريغ الذاتي الأنيقة. استمتع بتجربة تنظيف متطورة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات منزلك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تكنيس ومسح بتمريرة واحدة، نظف الغبار والأوساخ من دون مجهود
يكنس الروبوت الأرضيات الصلبة ويمسحها بتمريرة واحدة للتعامل مع طبقة الغبار الصغيرة التي تتراكم على الأرض كل يوم. فهو يزيل جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة مع التكنيس وحده، ما يضمن أن يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.
70 يومًا من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي
استمتع بنحو 70 يومًا² من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي الأنيقة. يفرغ الروبوت نفسه تلقائيًا في قاعدة التفريغ الذاتي. تتميز القاعدة بكيس صغير الحجم سعة 3.0 لترات ويمكن أن يحمل كميّة غبار وأوساخ تصل إلى 70 يومًا ليريحك من عناء الإفراغ. يمكن التخلص من الكيس الصغير الشامل بشكل صحي من دون تناثر الغبار ما يجعله مثاليًا لمرضى الربو والحساسية.
قوة شفط قوية للغاية لالتقاط الغبار والأوساخ
يتمتّع الروبوت بقوة شفط مضاعفة¹ حتى يتمكن من التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات وشعر الحيوانات الأليفة. ويعتني بالأوساخ اليومية المتراكمة على الأرضية، بالإضافة إلى إزالة الغبار الدقيق من السجاد والبسط³.
يزيد قوة الشفط تلقائيًا على السجاد
يزيد الروبوت قوة الشفط تلقائيًا عندما يمرّ على سجاد أو بساط لالتقاط جسيمات الغبار الصغيرة المخبأة داخل السجاد³.
تغطية قصوى لأرضيتك: لا يفّوت الروبوت أي بقعة.
حوّل تجربة التنظيف الخاصة بك بواسطة روبوت التكنيس والمسح وتكنولوجيا رادار LDS، الذي يمسح المنزل ضوئيًا بنطاق 360 درجة من أجل الحصول على خريطة دقيقة له. فهو يتحرك من دون مجهود عبر الغرف المتعددة بدقة لا مثيل لها لضمان تغطية دقيقة للأرضيات. استمتع ببيئة فائقة النظافة حتى في ظروف الضوء الخفيف.
تنظيف لمدة تصل إلى 120 دقيقة بعد عملية شحن واحدة
اختبر التنظيف من دون مقاطعة ومن دون القلق من البطارية، إذ يعمل الجهاز لما يصل إلى 120 دقيقة⁴، وهي مدة كافية لتنظيف ما يصل إلى 120 مترًا مربعًا بشحنة واحدة. عندما تنقص البطارية، يقوم الروبوت بشحن نفسه تلقائيًا. وعندما يتم شحن البطارية، سيعود الروبوت للمكان الذي توقف فيه ليكمل التنظيف.
حجم القاعدة أصغر بنسبة أكبر من 30% ليتسع في منزلك
تمتع بتصميم القاعدة الأنيق ووفر أكثر من 30%⁵ من المساحة، إذ يتسع الجهاز في بيتك بشكل مثالي. ويتوفر بتصميمين، باللون الأزرق الليلي المنمق (طراز XU2100/15) أو الأبيض الأركتيك الصافي (طراز XU2100/25).
خصص عملية التنظيف وصممها لتتناسب مع حاجات منزلك
تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليتم استخدامه بشكل سهل وفطري. فهو يتميز بإرشادات خطوة بخطوة ومقاطع فيديو مفيدة لضمان أنك ستستفيد من الروبوت الخاص بك إلى أقصى درجة. يتواصل التطبيق مع الروبوت ليتحكم به ويبلّغ عن عمله ويحدّث أداءه في التنظيف أينما كنت، ويريك بالوقت المباشر أين نظف الروبوت. حدد كيف تريد أن تنظف كلّ غرفة وحدد الأماكن التي لا تريد للروبوت أن يدخلها أو قم بجدولة حصة تنظيف لتعود إلى منزلك وتجد الأرضية نظيفة تمامًا.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك ABS
اللون
أزرق داكن
الوظائف
تكنيس ومسح بتمريرة واحدة
نوع المنتج
روبوت التكنيس والمسح
وظيفة التنظيف الرطب
نعم
تنظيف معزز للسجاد
نعم
نوع الفرشاة الرئيسية
فرشاة مطاطية مع شعيرات
فرشاة رئيسية قابلة للرفع
كلا
نوع الفلتر
فلتر EPA 11 قابل للغسل
فك الشعر المتشابك
كلا
عدد الفُرش الجانبية
1
تقنية التمسيح
ممسحة غير نشطة
ممسحة قابلة للرفع
كلا
يمكن استخدامها مع المنظفات
كلا
نوع التوجيه
LDS
اكتشاف العوائق الصغيرة
كلا
القدرة على تخطي العوائق
حتى 17 مم
اكتشاف الأوساخ
كلا
اكتشاف تلقائي للسجاد
لا، قم بإنشاء مناطق تخطي التمسيح في التطبيق
الاتصال بالإنترنت
الاتصال عبر Wi-Fi، النطاق المزدوج
نطاق Wi-Fi
2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
التوافق مع المنزل الذكي
نعم، تحكم أساسي عبر Alexa وGoogle Assistant
سعة خزان الماء النظيف (في الروبوت)
300 مليلتر
سعة حاوية الغبار (في الروبوت)
380 مل
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم
مصباح الطاقة
نعم
مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
≤ 68 ديسيبل
وظيفة الشحن التلقائي
نعم، سيتم الشحن عندما تكون البطارية فارغة وسيواصل من حيث توقف عند إنهاء عملية الشحن.
وقت تشغيل البطارية
ما يصل إلى 120 دقيقة
وقت إعادة الشحن
5,5 ساعات بحد أقصى
قدرة البطارية
2600 ملي أمبير/ساعة
البطارية القابلة للإزالة
نعم
الشهادات
CB
قوة امتصاص
6000 باسكال
منتج ببطارية
نعم
نوع البطارية
ليثيوم أيون
الفولتية
14.4 فولت
التردد
50/60
الكفالة
سنتان
إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
تم الإنتاج في
الصين
الوزن والأبعاد
طول الحزمة
39,7 سم
عرض الحزمة
35,2 سم
ارتفاع الحزمة
40,3 سم
وزن الحزمة
14,2 كجم
طول المحطة
26
عرض المحطة
17,2 سم
ارتفاع المحطة
29,1 سم
وزن المحطة
3 كجم
طول الروبوت
34,5 سم
عرض الروبوت
34,5 سم
ارتفاع الروبوت
9,7 سم
وزن الروبوت
3,1 كجم
التوافق
الملحقات المتعلقة 1
FC8022/04
الملحقات المتعلقة 2
XV1433/00
الملحقات المتعلقة 3
XV1430/00
الملحقات المرفقة 1
2 × ممسحة قابلة للغسل
الملحقات المرفقة 2
1 × فلتر قابل للغسل
الملحقات المرفقة 3
فرشاة رئيسية واحدة
الملحق المرفق 4
1 × فرشاة جانبية
الملحق المرفق 5
1 × بديل
الملحق المرفق 6
1 × سلك طاقة
الملحق المرفق 7
1 × ملحق الفرشاة
الملحق المرفق 8
1 × محطة تفريغ ذاتي
الملحق المرفق 9
2 × كيس الغبار S-bag
المواصفات التقنية
الطاقة
680 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
112 مللي أمبير
عدد الوحدات في الحزمة
1
مستشعر اكتشاف السجاد
كلا
مستشعرات مضادة للسقوط لاكتشاف المنحدرات
نعم
الباحث عن القاعدة
نعم، جهاز استقبال وإصدار إشارات الأشعة تحت الحمراء