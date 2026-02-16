وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

توفر وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال أداءً ممتازًا في تنظيف الأرضيات. مـصممة للكفاءة، تدوم هذه الوسادات القابلة لإعادة الاستخدام حتى 6 أشهر، مما يجعلها مثالية للتنظيف المستدام. حافظ على نظافة أرضياتك.