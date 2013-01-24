أثر كبير

بدءًا من إعلانات الرفوف ووصولاً إلى إعلانات الاستدلال المكاني، تُعدّ هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. إنها حل شامل ومتعدد الاستخدامات، ويمكن إدارة محتواها بسهولة عن بُعد. أما التزويد بالطاقة عبر إيثرنت فيمكّنك من وضع الشاشة في أي مكان