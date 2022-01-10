العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- كتيّب الضمان
تلفزيون احترافي لجانب السرير
زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون احترافي لجانب السرير
زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.
تلفزيون احترافي لجانب السرير
زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون احترافي لجانب السرير
زوّدهم بـ Chromecast™ built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play™ والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android™، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.
قم بتمكين الإرسال اللاسلكي للأفلام والعروض التقديمية، والمزيد غيرها بدون عناء، بدءًا من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) ووصولاً إلى تلفزيون Philips الاحترافي المشغّل بواسطة Android. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتويات من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.
تمكّن من الوصول إلى متجر Google Play بلمسة واحدة، ما يسهّل إضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام وغيرها إلى تلفزيون Philips الاحترافي.
صُممت الجهة الأمامية المصنوعة من الزجاج المقوّى للسلامة بشكل مسطّح، ما يجعل تنظيفها سهلًا. فالزجاج كاره للمياه ولا تظهر عليه بصمات الأصابع، والأزرار غير بارزة، ما يعني عدم وجود فتحات تتغلغل فيها الجراثيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعطيل عناصر التحكّم المضمّنة والحساسة تجاه اللمس بشكل ملائم لتنظيفها، من خلال زر موجود في الجهة الخلفية من التلفزيون.
تتميّز اللوحة الأمامية لتلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips بعناصر تحكّم باللمس مضمّنة. أما عناصر التحكّم الضرورية فموضوعة بطريقة ملائمة، وهي تضيء عندما يرفع المرضى أصابعهم باتجاهها، ما يضمن سهولة تشغيل الجهاز.
امنحهم حرية القراءة، ليلاً أو نهارًا. فقد تم وضع ضوء للقراءة بطريقة ملائمة تحت الإطار السفلي في تلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips. ويتم تشغيل الضوء من خلال زر متوفر في لوحة التحكّم الأمامية التي تعمل باللمس: فيضيء الزر عند استشعار إصبع أو يد بالقرب منه.
يضمن العزل الغلفاني الاتصال الأكثر أمانًا بين سماعة رأس المريض وتلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips. فلا يمكن لأي تيار المرور من دارة سماعة الرأس إلى البيئة الكهربائية المحيطة، ما يضمن حماية المريض والمعدّات الطبية الحساسة على حد سواء.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات وتحديث البرامج ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر.
تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون Philips الاحترافية بشكل كامل ومركزي. تسمح لك ميزة AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، ما يمنحك القدرة على تزويد المستخدمين والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.
قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.
يتضمّن تلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips مصدر تزويد بالطاقة يمتثل لمعيارَي EN/IEC 60601-1 وEN/IEC 60601-1-2.
أصبحت الجراثيم مشكلة متصاعدة في المستشفيات والبيئات السريرية حول العالم، إذ قد ينجم عنها التهابات تهدد حياة المرضى. تعالج أجهزة التلفزيون CareSuite من Philips هذا التحدي من خلال استخدام مادة إضافية مضادة للميكروبات ومتوافقة مع معيار JIS Z2801 في مادة الهيكل، ما يجعلها جزءًا أساسيًا في هيكل الشاشة. أصبحت صحتك وصحة المرضى لديك مضمونة بفضل درع الحماية هذا الذي يعيق نمو معظم الكائنات الحيّة المجهرية الأكثر شيوعًا مثل "المكورة العنقودية الذهبية (التهاب المعدة والأمعاء)" و"الإشريكية القولونية (إيه كولاي)" و"الكلبسيلّة (الالتهاب الرئوي)".
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
تلفزيون Android
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
اتصال لاسلكي
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
التصميم
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.