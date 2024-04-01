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تلفزيون احترافي

43HFL4518U/12
  • حيوي وذكي حيوي وذكي حيوي وذكي
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    تلفزيون احترافي

    43HFL4518U/12

    حيوي وذكي

    يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™‎ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.

    تلفزيون احترافي

    حيوي وذكي

    يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™‎ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.

    حيوي وذكي

    يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™‎ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.

    تلفزيون احترافي

    حيوي وذكي

    يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™‎ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.

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      حيوي وذكي

      مع Chromecast مضمّن

      • تلفزيون لقطاع الضيافة 43 بوصة
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      Chromecast™‎ مضمّن لمشاركة المحتوى بسهولة

      تمكّن من إرسال الأفلام والعروض التقديمية والمزيد غيرها لاسلكيًا وبشكل فوري وآمن، من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) بدقة تصل إلى 4K. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتوى من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      النسخ الأولي الفوري. ثبّت أجهزة التلفزيون الاحترافي بسرعة تامة

      لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

      ضمان لمدة 3 سنوات، قابل للتمديد إلى 5 سنوات

      يمكن تمديد الضمان القياسي الذي يمتد على مدى 3 سنوات للاستمتاع بهذا المنتج من دون أي قلق لمدة 5 سنوات.

      الوصول إلى متجر Google Play للتطبيقات والوسائط

      استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.

      يأتي مع جهاز تحكّم عن بعد صحي

      مزيج من مادة مضادة للميكروبات وتصميم خالٍ من التجاويف، ليصبح جهاز التحكّم عن بُعد الصحي سهل التنظيف وخاليًا من الجراثيم.

      AppControl. قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد بطريقة آمنة

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون Philips الاحترافية بشكل كامل ومركزي. تسمح لك ميزة AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، ما يمنحك القدرة على تزويد المستخدمين والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.

      التشغيل والمراقبة والصيانة عبر CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي LAN. تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.

      المعلومات التي تريدها، متى أردتها باستخدام CMND & Create

      CMND & Create هي أداة تأليف قوية لإنشاء محتوى مقنع. مع واجهة السحب والإفلات، والقوالب المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة، ستبهر العملاء بمحتواك ومعلوماتك بسرعة هائلة.

      CMND & Check-in. خصص كل تجربة

      رحّب بالنزلاء. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية، مثل الاسم واللغة المنطوقة، لإنشاء تجربة مخصصة.

      متوافق مع MyChoice. حل مضمّن للدفع مقابل المشاهدة

      قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        43  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        شاشة العرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840x2160p
        السطوع
        350  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

      • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • DVB-S/S2
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • الإرسال الموحّد
        • البث المتعدد
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 11 (R)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • YouTube
        • Google Play Movies
        • Google Play Games
        • متجر Google Play*
        • YouTube Music
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل قائمة التثبيت
        • قفل التحكم المحلي
        • الحدّ من مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
        • التحكّم بالإعدادات عند التشغيل
        • وضع السجن
        التحكم بالطاقة
        • WoWLAN
        • WoLAN
        • وضع البدء السريع
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        التطبيقات
        • AppControl
        • متجر Google Play
        العلامة المتوفرة لديك
        • تطبيق ترحيبي قابل للتخصيص
        • CMND&Create
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        • إدارة عن بعد عبر IP
        • تحديثات محلية عبر USB
        • النسخ الأولي الفوري
        DRM التفاعلي
        Playready Smoothstreaming
        توليد الدخل
        MyChoice
        جهاز تحكم عن بُعد
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • صحية
        CMND&Check-In
        • اسم النزيل
        • لغة المستخدم
        المشاركة
        • Chromecast Ultra مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        الملاءمة
        • مؤقت السكون
        • Google Assistant*
        • تسجيل الدخول إلى حساب Google
        • >أكثر من 40 لغة قائمة معتمدة

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الملاءمة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        السلامة
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • الحاويات: AVI وMKV
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • VP9
        • HEVC
        • AV1
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • WAV
        • AAC
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • ASS
        • TXT
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • GIF
        • PNG
        • BMP

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • صوت DTS استوديو
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        0.3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مستشعر الضوء
        • وضع Eco
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الملحقات

        المضمنة
        • حامل من الأطراف
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • بطاريتان AA
        • صحي RC 22AV2304A
        اختياري
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • موديم كبلي 22AV1970A بمعيار DOCSIS

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • نطاق مزدوج
        • معايير الشبكة اللاسلكية 802.11b أو 802.11g أو 802.11n
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct
        • 2×2
        Bluetooth
        • 5.0
        • A2DP
        • SBC

      • اتصال من الجزء السفلي

        HDMI2
        HDMI 2.0
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        HDMI3
        HDMI 2.0
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        إدخال الهوائي
        • IEC-75
        • F-Type
        الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        مقبس صغير

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.4
        HDMI1
        HDMI 2.0
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 2.0

      • تحسين الاتصال

        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بصوت النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        HDMI
        • ARC‏ (HDMI1)
        • HDCP 2.3 (كل المنافذ)

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        958  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        559  ملليمترًا
        تعيين العمق
        47/‏77  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.5  كلغ
        تعيين العرض (مع الحامل)
        958  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        589  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        218  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.6  كلغ
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        • M6
        • 100 x ‏200 مم

      • بطاقة الطاقة للاتحاد الأوروبي

        أرقام تسجيل EPREL
        1827411
        فئة الطاقة لـ SDR
        F
        طاقة وضع التشغيل لـ SDR
        49 كيلوواط في الساعة/1000 ساعة
        فئة الطاقة لـ HDR
        F
        طاقة وضع التشغيل لـ HDR
        46 كيلوواط في الساعة/1000 ساعة

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC
          • يحتاج Google Cast الوصول إلى خوادم Google.
          • إن هذا المنتج مخصص للاستخدام في المنشآت المهنية وفي إعدادات الضيافة فقط (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفنادق ومنازل العطلات) وهو غير مناسب للأغراض المحلية (المنزل). قد يتسبب أي استخدام بخلاف ذلك المخصص له هذا الجهاز في إبطال الضمان.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

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