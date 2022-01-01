تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة متعددة اللمس
شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة متعددة اللمس
شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس
استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.
وضع لوح المعلومات مضمن
شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.
مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون
اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
163,9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
64,5
بوصة
دقة اللوحة
3840 x 2160
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
420
cd/m²
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
9
ملي ث
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
دقة البكسل
0,372 x 0,372 مم
ألوان الشاشة
1.07 مليار
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
معالجة السطح
غطاء مانع للتوهج
تقنية اللوحة
IPS
نسبة التباين (نموذجي)
1300:1
نظام التشغيل
Android 9
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640 × 350، 70 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
848 × 480، 60 هرتز
960x720، 75 هرتز
1024x768، 60، 70 هرتز
1152 × 864، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 900، 66 هرتز
1280 × 720، 60، 70 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز، 75 هرتز
1280 × 800، 60، 75 هرتز
1280 x 960، 60 هرتز
1280x1024، 60، 67، 75 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1400 × 1050،60، 75 هرتز
1440 × 900، 60، 75 هرتز
1440 × 1050، 60 هرتز
1600 x 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
3840 × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
720p، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
4K x 2K
إمكانية الاتصال
إدخال الفيديو
Display Port1.2 (عدد 1)
DVI-I (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 2)
MHL 2.0 (عدد 4)
USB 2.0 (عدد 2)
USB 3.0 (عدد 2)
USB-C
إدخال الصوت
مقبس حجم 3,5 مم (عدد 1)
إخراج الفيديو
DisplayPort 1.2 (عدد 1)
DVI - D (عدد 1)
USB 2.0 (عدد 2)
HDMI 2.0 (عدد 2)
إخراج الصوت
مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
توصيلات أخرى
OPS
بطاقة SD صغيرة
الراحة
الوضعية
عمودي (12/7)
عمودي (12/7)
أفقي (18/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التوصيل الحلقي للإشارة
DisplayPort
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
أداء الصورة
تحكم متقدم في الألوان
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
شروط التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
الرطوبة النسبية
20 ~ 80% (عند التشغيل)، 5 - 95% (عند التخزين)
%
الارتفاع
0 ~ 3000 م
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الطاقة
استهلاك الطاقة (نموذجي)
175
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
350 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 x 20 واط RMS
الملحقات
الملحقات الاختيارية
الدونجل التفاعلي
الملحقات المضمّنة
قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
كبل DVI-D (1,8 م)
برغي M2 (عدد 2)
برغي M3 (عدد 2)
شعار Philips (x1)
كبل سلسلة تعاقبية RS232
قلم لمس (عدد 2)
USB باللمس (عدد 1)
غطاء USB (عدد 1)
سلك طاقة التيار المتردد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
سلك HDMI
كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
دليل البدء السريع (x1)
جهاز تحكّم عن بُعد (عدد 1)
كبل RS232
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الهولندية
الدانماركية
الإنكليزية
الفرنسية
الفنلندية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
النرويجية
البولندية
البرتغالية
الروسية
الأسبانية
السويدية
الصينية المبسطة
التركية
الصينية التقليدية
الموافقات التنظيمية
CE
FCC، الفئة أ
RoHS
CB
BSMI
EAC
EMF
PSB
ETL
الكفالة
ضمان لمدة 5 سنوات
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
ASF
AVI
DAT
FLV
MKV
MP4
MPEG
MPG
TS
VOB
WEBM
WMV
تشغيل صور USB
BMP
JPEG
JPG
PNG
تشغيل صوت USB
AAC
M4A
MP3
WMA
التفاعل
تقنية اللمس المتعدد
لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
نقاط اللمس
20 نقطة لمس متزامنة
توصيل وتشغيل
متوافقة مع HID
زجاج واقٍ
مانع للتوهج
زجاج مقوّى للسلامة
مشغّل داخلي
CPU
MTK5680
GPU
ذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت
الذاكرة
ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
وحدة التخزين
eMMc سعة 32 جيجابايت
Wifi
AP(WC0SR2511-88112BU)
STA(WCT5GM2511MT7668AU)
الأبعاد
دعامة الإدخال الذكي
100 مم x 100 مم، 6xM4L6
تعيين العرض
1494,30
ملليمترًا
تعيين الارتفاع
869,40
ملليمترًا
تعيين العمق
80,2 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 106,8 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
58,83
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
34,23
بوصة
تعيين العمق (بوصة)
3,16 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 4,20 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)
بوصة