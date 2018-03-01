SCF810/14
مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*
تم تصميم فتحة AirFree™ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. قد يساعد ذلك في تقليل الحرقة، والهضم بشكل أفضل، والاستمتاع بوقت رضاعة مريح لك ولطفلك.
يبقى الهواء بعيدًا عن الحلمة بفضل فتحة AirFree™ الفريدة التي نقدّمها، ليتمكّن طفلك من ابتلاع كمية أقل من هواء أثناء الرضاعة. قد يساعد ذلك في تقليل مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة والغازات.
أظهرت الدراسات السريرية أن رضّاعة Philips Avent تخفف من المغص والانزعاج*. كيف؟ تم تزويد الحلمة بصمام يمنع تشكّل فراغ هوائي بينما يقوم طفلك بالشرب، مما يسمح له بالحصول على رضاعة متواصلة والمساعدة في تخفيف المغص والغازات والبصق والتجشؤ.
يسهل تجميع فتحة AirFree™ مع أي رضّاعة مضادة للمغص وClassic+ من Philips Avent كما يسهل تنظيفها بفضل فتحة الرضّاعة العريضة والقطع القليلة.
أولاً، املأي الرضّاعة بالحليب وضَعي فتحة AirFree™ فوق الحافة وثبّتي الحلمة. أميلي الرضّاعة إلى الأسفل مرة واحدة لملء الحلمة وأصبحت جاهزة. أثناء الرضاعة، احرصي على إبقاء فتحة AirFree™ في الجهة العليا. ستبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند الإمساك بها أفقيًا، لرضاعة أسهل في وضعية مستقيمة.
يمكنك استخدام الرضّاعة المضادة للمغص من Philips Avent مع فتحة AirFree™ أو بدونها. تتوافق فتحة AirFree™ مع الرضّاعات المضادة للمغص وClassic+ من Philips Avent التي نقدّمها بسعة 4 أونصات/125 مل، و9 أونصات/260 مل، و11 أونصة/330 مل.
تتغيّر احتياجات شرب الحليب بحسب نموّ طفلك، فاختاري حلمة بمعدل تدفق مناسب لنموّه. يمكن استخدام الرضّاعات المضادة للمغص وClassic+ من Philips Avent مع فتحة AirFree™ أو بدونها، لكن يجب استخدامها مع الحلمات المضادة للمغص وClassic+ من Philips Avent فقط.
لقد صممنا مجموعة الرضّاعات المضادة للمغص لسهول المزج بين الجزء العلوي والجزء السفلي. وبهذه الطريقة، يمكنك الانتقال بسهول من الرضّاعة إلى كوب التدريب وصولاً إلى كوب الشرب باستخدام قطع أقل.
يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع انقباضها لرضاعة متواصلة ومريحة.
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سهولة الاستخدام
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