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  • مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة* مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة* مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    Philips Avent فتحة AirFree™‎

    SCF819/01

    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    تم تصميم فتحة AirFree الفريدة التي نقدّمها لمساعدة طفلك على ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة، وذلك من خلال الحفاظ على الحلمة مليئة بالحليب. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة طفلك في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة مثل المغص والحرقة والغازات.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent فتحة AirFree™‎

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    مراجعة كل رضّاعات للأطفال مضادة للمغص

    مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

    • 1 قطعة
    تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج، لرضاعة سهلة في وضعية مستقيمة

    تحافظ على الحليب في الداخل، تبقي الهواء في الخارج، لرضاعة سهلة في وضعية مستقيمة

    تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. قد يساعد ذلك في تقليل الحرقة، والهضم بشكل أفضل، والاستمتاع بوقت رضاعة مريح لك ولطفلك.

    حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء

    حلمة مليئة بالحليب وليس بالهواء

    يبقى الهواء بعيدًا عن الحلمة بفضل فتحة AirFree™‎ الفريدة التي نقدّمها، ليتمكّن طفلك من ابتلاع كمية أقل من هواء أثناء الرضاعة. قد يساعد ذلك في تقليل مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة والغازات.

    سهولة التنظيف والتجميع بفضل فتحة AirFree™‎ المؤلّفة من قطعة واحدة

    سهولة التنظيف والتجميع بفضل فتحة AirFree™‎ المؤلّفة من قطعة واحدة

    يسهل تجميع فتحة AirFree™‎ مع أي رضّاعة مضادة للمغص وClassic+‎ من Philips Avent كما يسهل تنظيفها بفضل الفتحة المؤلفة من قطعة واحدة.

    سهل الاستخدام

    سهل الاستخدام

    أولاً، املأي الرضّاعة بالحليب وضَعي فتحة AirFree™‎ فوق الحافة وثبّتي الحلمة. أميلي الرضّاعة إلى الأسفل مرة واحدة لملء الحلمة وأصبحت جاهزة. أثناء الرضاعة، احرصي على إبقاء فتحة AirFree™‎ في الجهة العليا. ستبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند الإمساك بها أفقيًا، لرضاعة أسهل في وضعية مستقيمة.

    متوافقة مع كل أحجام الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent

    متوافقة مع كل أحجام الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent

    تتوافق فتحة AirFree™‎ من Philips Avent مع الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent بسعة 4 أونصات / 125 مل و9 أونصات / 260 مل و11 أونصة / 330 مل. لا تتوافق فتحة AirFree مع رضّاعات Natural.

    المواصفات التقنية

    • جهاز التنفس AirFree™‎

      المادة
      بولي بيوتيلين تيرفيثالات ومطاط السيليكون السائل

    • محتويات العبوة

      فتحة AirFree
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      جهاز التنفس AirFree™‎
      قابلة للاستخدام في الجلاية والميكروويف وسهلة التجميع والتنظيف

    • الوظائف

      سهولة الاستخدام
      • سهل التنظيف والتجميع
      • قطعة واحدة لتجميع سهل
      التوافق
      توافق تام مع الرضّاعة المضادة للمغص ورضّاعة Classic+‎

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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    • تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة.
    • أظهر الأطفال بعمر أسبوعَين الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، مقارنة بالأطفال الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة تقليدية، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة من علامة تجارية أخرى رائدة.
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والانزعاج والغازات والبصق.
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