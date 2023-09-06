SCY106/01
مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*
تم تصميم الرضّاعات المضادة للمغص والتي تضمّ نظام صمام مضاد للمغص وحلمة غير ملساء للحد من المقاطعات في أثناء الرضاعة والانزعاج. وبفضل الصمام المضاد للمغص، يتم سحب الهواء إلى داخل الرضّاعة بدلاً من بطن الطفلإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.
تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة وللاستمتاع بتجربة رضاعة ممتعة.
تتميّز الرضّاعة التي نقدّمها بفتحة عريضة وقطع أقل، لعملية تجميع أسهل ولتنظيف سريع ودقيق.
تتميّز الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها بعدد قطع أقل لتجميع سريع وسهل.
تم تصميم الحلمة بطريقة تمنع الانقباض لتوفير التقام آمن ورضاعة متواصلة
يسهل حمل هذه الرضّاعة والإمساك بها من أي اتجاه، بفضل شكلها الفريد.
يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.
تم تصميم الصمام المضاد للمغص المُثبت سريريًا* للتخفيف من المغص والغازات. وقد أظهرت الدراسات السريرية أن رضّاعة Philips Avent تخفف من المغص والاضطراب. ينخفض مستوى الاضطراب إلى حد كبير ليلاً، حيث أن الأطفال الذين يرضعون بواسطة الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent يختبرون اضطرابًا أقل بنسبة 60% من الأطفال الذين يرضعون بواسطة رضّاعات تسحب الهواء من منافسين مهمّين.
إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين).
تتوفر الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent بمعدلات تدفق مختلفة، لمواكبة نمو طفلك. نوصي باستبدال الحلمات كل 3 أشهر لأسباب تتعلق بالنظافة. استخدمي الرضّعات المضادة للمغص من Philips Avent مع الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent فقط.
محتويات العبوة
الزجاجة
الوظائف
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.