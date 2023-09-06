SCY670/01
تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة
توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response إيقاع الشرب الفريد للطفل، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في توفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي المزيد من المعلومات أدناه.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.
يسهل إمساك الرضّاعة المريحة بأي زاوية لتوفير أقصى درجة من الراحة خلال الرضاعة. إن حملها سهل ليدَيك وليدَي طفلك الصغيرتَين.
نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تدفق أعلى إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.
فتحة رضّاعة عريضة تسهل تعبئتها وتنظيفها. مؤلفة من عدد قليل من الأجزاء من أجل تجميع سريع وبسيط، ففتحة AirFree هي جزء واحد فقط.
تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.
تم تصميم فتحة AirFree لتوفير حماية إضافية من مشاكل الرضاعة من خلال منع الهواء من الدخول إلى معدة أطفالك الصغار عند إرضاعهم في وضعية مستقيمة.
يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.
لقد انتقلنا إلى نظام توجيه التدفق القائم على التحكم في السرعة. ابدأ بالحلمة التي تأتي مع الرضّاعة. جرب تخفيف سرعة التدفق إذا كان الحليب يتسرب من فم الطفل أو إذا كان الطفل يبتلعه بكميات كبيرة. أما إذا كان الطفل يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا فجرب تسريع سرعة التدفق. بينما نصنع هذا التحديث، يمكنك الحصول على أيٍّ من تصميمي الرضّاعة.
تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.
يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.
إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.
تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.
تتوفّر الرضّاعات التي نقدمها بأحجام مختلفة لتناسب احتياجات طفلك بشكل أفضل. اختاري من بين مجموعة من الخيارات للعثور على الملاءمة المثالية لطفلك الصغير، مع ضمان الراحة والملاءمة في كل مرحلة.
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