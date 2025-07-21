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  • قوة شفط عالية بمحرك قوي. قوة شفط عالية بمحرك قوي. قوة شفط عالية بمحرك قوي.

    السلسلة 2000 مكنسة كهربائية بدون كيس

    XB2023/61

    قوة شفط عالية بمحرك قوي.

    تنظيف قوي وصيانة سهلة، مع المكنسة الكهربائية دون كيس من السلسلة 2000 من Philips. تمتع بنتائج تنظيف مذهلة في كل مرة بفضل تقنية PowerCyclone 4 والفوهة متعددة الاستخدامات المناسبة لكل أنواع الأرضيات.

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    السلسلة 2000 مكنسة كهربائية بدون كيس

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    قوة شفط عالية بمحرك قوي.

    تصميم متين يمكنك الثقة به.

    • 1800 واط
    • PowerCyclone 4
    • فلتر Super Clean Air
    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.

    تحافظ تقنية PowerCyclone 4 على قوة الأداء لفترة أطول

    تحافظ تقنية PowerCyclone 4 على قوة الأداء لفترة أطول

    تزيد تقنية PowerCyclone 4 سرعة تدفق الهواء في الحجرة الأسطوانية لفصل الغبار عن الهواء وللحفاظ على قوة أكبر لفترة أطول.

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    يمكن ضبط الفوهة المتعددة الاستخدامات بسهولة باستخدام دوّاسة القدم، لاستخدام مثالي على الأرضيات الصلبة أو السجاد.

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

    الملحق المرفق: سهل التخزين ودائمًا في متناول اليد

    الملحق المرفق: سهل التخزين ودائمًا في متناول اليد

    تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، للوصول إليها بسهولة واستخدامها في أي وقت.

    يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من الجسيمات

    يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من جسيمات الغبار الصغيرة، لتزويدك بهواء أنقى في منزلك.

    تم التصميم والتطوير في هولندا

    تم التصميم والتطوير في هولندا بضمان مجاني لمدة سنتين. سجّل معنا لطلب مكنستك عبر الإنترنت!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      اللون
      أبيض قطبي وأزرق سماوي
      نوع المنتج
      مكنسة كهربائية بدون كيس
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      82 ديسيبل
      قوة امتصاص
      360 واط
      سعة كيس الغبار
      1,3 لترات
      الكفالة
      سنتان
      دائرة العمل نصف القطرية
      8,8 م
      طاقة الإدخال (IEC)
      1600 واط
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      1800 واط
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل
      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر SuperClean Air
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      التحكم بالطاقة
      لا
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني من قطعتين
      نوع العجلات
      بلاستيك
      مخزن الملحقات
      نعم
      وضع الوقوف
      عمودي وأفقي
      التقنية
      PowerCyclone 4
      طول سلك الطاقة
      6 م

    • التصميم

      عبوة مستدامة
      100% من المواد المعاد تدويرها

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الاستخدامات
      الملحقات المضمّنة
      أداة تنظيف الشقوق المخزّنة

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      415 مم
      عرض المنتج
      270 مم
      ارتفاع المنتج
      250 مم
      طول الحزمة
      330 مم
      عرض الحزمة
      490 مم
      ارتفاع الحزمة
      285 مم
      وزن الحزمة
      6,89 كجم
      وزن المنتج
      4,4 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      بديل مناسب للفلتر XV1220/01

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230-240 فولت
      التردد
      50-60 هرتز

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • متانة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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