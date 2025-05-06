عملية تنظيف لمدة تصل إلى 120 دقيقة بعد عملية شحن واحدة

اختبر التنظيف من دون مقاطعة ومن دون القلق من البطارية، إذ يعمل الجهاز لما يصل إلى 120 دقيقة³، وهي مدة كافية لتنظيف ما يصل إلى 120 مترًا مربعًا بشحنة واحدة. عندما تنقص البطارية، يقوم الروبوت بشحن نفسه تلقائيًا. وعندما يتم تشحن البطارية، سيعود الروبوت للمكان الذي توقف فيه ليكمل التنظيف.