XV1892/02
وداعًا للممسحة التقليدية، مرحباً OneUp!
عزز أداء الممسحة الكهربائية OneUp كم فيليبس مع المنظف المصمم خصيصًا لها. يضمن لمعانًا على جميع أنواع الأرضيات، تاركًا منزلك منعشًا ونظيفًا. مثالي للاستخدام على الأرضيات الصلبة والأسطح الحساسة والفوضى اليومية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم منظف الأرضيات فائق التركيز Philips OneUp خصيصًا للممسحات الكهربائية Philips OneUp. يضمن أداء تنظيف متميز، ويطيل عمر ممسحتك مع كل استخدام.
تثبت خرطوشة منظف الأرضيات فائق التركيز Philips OneUp بسهولة في خزان الماء النظيف بالممسحة الكهربائية، مما يوفر جرعات مثالية وسهلة للحصول على أرضيات نظيفة تمامًا.
امسح وجفف في وقت واحد للحصول على أرضيات نظيفة تمامًا. توفر وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال ترطيبًا مثاليًا ومتساويًا مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**
تضمن التركيبة فائقة التركيز لمنظف الأرضيات Philips OneUp أن الخرطوشة الواحدة تكفي لما يصل إلى 40 جلسة تنظيف، مما يضمن أداءً طويل الأمد.
تركيبة Philips OneUp قابلة للتحلل البيولوجي بنسبة 98%**** لتنظيف أكثر استدامة.
منظف آمن للعائلة والحيوانات الأليفة بتركيبة مركزة للاستخدام اليومي الآمن مع كمية أقل من المنظفات.
المواصفات التقنية
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