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  • كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً!

    آلة تحميص الساندويتشات

    HD2415/80

    كما تحبها تماماً!

    يمكنك إعداد السندويشات تماماً كما تريدها أن تكون. ضع أي سندويش ترغب به بين الطبقين الكبيرين واختر التوقيت المفضل لديك. الأطباق القابلة للفك وغير اللاصقة والتي يمكن غسلها في غسالة الصحون تجعل عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الساندويتشات

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    كما تحبها تماماً!

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    • 900 واط

    تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة

    تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة.

    نتائج سريعة ولذيذة بفضل طاقة بقوة 900 واط

    نتائج سريعة ولذيذة بفضل طاقة بقوة 900 واط.

    مؤقت رقمي مع إشارة مسموعة للإعلام عن الجهوزية

    مؤقت رقمي مع إشارة مسموعة للإشارة إلى الجهوزية.

    أضواء لتشغيل الطاقة ولجهوزية الاستخدام

    ضوءان للإشارة إلى التشغيل وجهوزية الاستخدام.

    تنظيف سهل بفضل أطباق قابلة للفك يمكن غسلها في آلة غسل الصحون

    تنظيف سهل بفضل أطباق قابلة للفك ويمكن غسلها في الجلاية.

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أبيض/أصفر
      المواد
      غطاء من الفينول

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0.9  m

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      مسكة باردة الملمس
      نعم
      قدم مانعة للانزلاق
      نعم
      صواني ذات طلاء مانع للالتصاق
      نعم

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