HD2430/80
جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام
جهاز واحد ملائم لتحضير السندويتشات وبسكويتات الوفل اللذيذة وشوي مأكولاتك المفضلة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة.
إن قوالب التقطيع وتسكير الحواف في آلة تحضير السندويتشات من Philips تبقي المكونات داخل الساندويتش.
مقبض عازل للحرارة.
وضعية تخزين عمودية.
تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.
ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.
تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة مانعة للالتصاق.
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
التصميم والتشطيبات
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