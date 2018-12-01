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  • تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحميص الخبز

    HD2581/01

    تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا

    تأتي آلة التحميص الصغيرة هذه مزوّدة بـ 8 إعدادات وفتحتَين كبيرتَين يمكن ضبطهما، للحصول على نتيجة تحميص متساوية، بغض النظر عن أنواع الخبر المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك رف الكعك المضمّن بتسخين الكعكات والمعجنات واللفائف المفضلة لديك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحميص الخبز

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    تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا

    مع 8 إعدادات ورف مضمّن لتسخين الكعك

    • 8 إعدادات
    • رف مضمّن لتسخين الكعك
    • تصميم صغير
    8 إعدادات تحمير بحسب التفضيلات الفردية

    8 إعدادات تحمير بحسب التفضيلات الفردية

    8 إعدادات لتحميص أنواع مختلفة من الخبز بدون احتراقها. يمكنك ضبط إعداد التحمير بحسب تفضيلك والحصول على الخبز المحمص كما تريده.

    فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز

    فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز

    فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز. يبقى الخبز في الوسط للحصول على نتائج تحمير متساوية على كلا الجانبين، بفضل ميزة التمركز الذاتية.

    رف مضمّن للكعك لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الكعك

    رف مضمّن للكعك لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الكعك

    رف مضمّن للكعك لتسخين الكعك والمعجنات واللفائف المفضلة لديك بسهولة.

    إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

    إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

    تعمد وظيفة إعادة التسخين إلى تسخين الخبز المحمص في غضون ثوانٍ، كما تساعد وظيفة إذابة الجليد في تحميص الخبز المجمد دفعة واحدة.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    أوقف العملية في أي وقت تريد من خلال الضغط على زر الإيقاف.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

    ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة.

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
      18,8‏x‏27,5‏x‏15,6  cm

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      760-900  W
      التردد
      50-60  Hz

    • المواصفات العامّة

      عدد مستويات التحميص
      8
      ميزات المنتج
      • مستويات تحميص قابلة للضبط
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • زر إلغاء
      • جدران خارجية باردة
      • وظيفة إزالة الجليد
      • ميزة الرفع لأعلى
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أبيض
      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

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