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  • خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    مجموعة Viva آلة تحميص الخبز

    HD2637/90

    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva آلة تحميص الخبز

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    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان عريضتان جدًا لشرائح خبز سميكة أو رفيعة

    • آلة تحميص الخبز بفتحتَين عريضتَين جدًا
    • جهاز مضمّن لتسخين الخبز
    • أسود
    فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

    فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

    تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

    تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغيرة بأمان.

    رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز

    رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز

    رفّ مضمّن للخبز لتسخين المعجنات أو اللفائف أو الخبز بسهولة تامة.

    إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

    إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

    وظيفتا إعادة التسخين وإذابة الجليد لتحميص الخبز المجلّد بدفعة واحدة

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر الإيقاف لإيقاف التحميص في أي وقت

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.

    7 مستويات قابلة للضبط للتحكم بدرجة التحميص

    اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      معدن
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      950
      الفولتية
      230
      التردد
      50-60
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      17.2
      عرض المنتج
      30
      ارتفاع المنتج
      20.1
      وزن المنتج
      1.47
      طول الحزمة
      20
      عرض الحزمة
      33,4
      ارتفاع الحزمة
      22,1
      وزن الحزمة
      2.05

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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