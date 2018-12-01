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  • المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

    HD9125/01

    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    بخار مع إعدادات مثالية لكل وجبة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection جهاز الطهو على البخار

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    المذاق الأصلي للأطعمة المطهوّة على البخار

    مع معزز النكهة

    • قوة 900 واط وسعة 9 لتر
    • موقت يدوي
    • المُنكّه، وعاء الحساء/الأرز
    • بلاستيكي، أبيض/بيج
    يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

    يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

    يضفي معزز النكهة الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، مما يضفي طعمًا حقيقيًا للطهو بالبخار. ضع ببساطة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فالحرارة المتصاعدة من البخار تبعث نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسلسل في الطعام بنكهاتها الشهية.

    درج البيض

    درج البيض

    يلاءم 6 بيضات في السلة.

    القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل.

    إعادة تعبئة ماء بسهولة

    إعادة تعبئة ماء بسهولة

    إعادة تعبئة الخزان بالماء بسهولة أثناء الاستخدام.

    سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

    سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

    سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل.

    يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

    يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

    مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

    مؤقت تم تعيينه للسمك والخضار والأرز والمزيد غير ذلك

    وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

    وعاء طهو بالبخار للحساء واليخنة والأرز وغيرها

    غطاء مانع للتقطر

    غطاء مانع للتقطر

    3 سلال لطهو مكونات متعددة بالبخار في مرحلة واحدة

    3 سلال لطهو مكونات مختلفة في الوقت نفسه.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أبيض وبيج
      المواد
      بلاستيك

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      طول سلك الطاقة
      80  cm
      الطاقة
      900  W
      التردد
      50/60  Hz
      خزان مياه ذو سعة
      1  L
      السعة (القصوى)
      2.6 + 2.9 + 4.1  L

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      مؤشر مستوى المياه
      نعم
      عدد الطبقات
      3  pcs
      الحماية من السخونة الزائدة والحماية من الغليان إلى الجفاف
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      درج البيض
      نعم
      وعاء الأرز/الحساء/الطعام
      نعم

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