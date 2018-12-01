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  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!* مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!* مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
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    مجموعة Viva Airfryer

    HD9220/20

    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva Airfryer

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    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

    • مقلاة تقلل الدهون
    • جهاز طهو متعدد الوظائف
    • أسود
    • 800 غ
    تقنية Rapid Air للقلي الصحي

    تقنية Rapid Air للقلي الصحي

    تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

    التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

    التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت

    يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشر صوت "جاهز". يسمح لك التحكم بدرجة الحرارة القابلة للضبط بالكامل بتعيين درجة حرارة طهو الطعام مسبقًا لما يصل إلى 200 درجة. تمتعي بأطباق اللحم والدجاج والوجبات الخفيفة والبطاطا المقرمشة ذات اللون الأسمر الذهبي والمزيد غير ذلك، المحضرة كلها في الوقت المناسب ودرجة الحرارة الملائمة للحصول على نتائج أفضل!

    باستخدام Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشويها وتحميصها وحتى خبزها

    باستخدام Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشويها وتحميصها وحتى خبزها

    لا تسمح لك القلاية الهوائية المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي وجباتك المفضلة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.

    تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

    تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

    يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية

    قطع قابلة للغسل في الجلاية

    يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بغلاف مانع للالتصاق وسلة الطعام في الجلاية لعملية تنظيف آمنة وسهلة.

    سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

    سعة طهو كبيرة لكافة وصفاتك المفضلة

    أداء بطاقة عالية للحصول على نتائج طهو سريعة

    أداء بطاقة عالية للحصول على نتائج طهو سريعة

    كتيّب وصفات مليء بالوصفات الملهمة

    يلهمك كتاب وصفات الطعام هذا، الذي أعده خبراء الطهو، لتحضير مجموعة متنوعة من المأكولات المقلية القليلة الدهون التي يمكن طهوها في المقلاة بدون زيت Airfryer. ويقدم لك وصفات تبرز صفة تعدد الاستعمالات التي يتميز بها الجهاز بحيث يمكن أيضًا شيّ المأكولات وخبزها وحتى تحميصها بطريقة صحية وسريعة ومريحة أكثر.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230  V
      الطاقة
      1425  W
      طول سلك الطاقة
      0.8  m
      التردد
      50/60  Hz

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      287 ‏x‏ 315‏ x‏ 384  mm
      وزن المنتج
      7  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • التحكم بالوقت
      • كتيّب الوصفات والتطبيق
      • جدران خارجية باردة
      التحكم بالوقت
      لغاية 30 دقيقة

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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