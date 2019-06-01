HX6062/96
أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*
إن رأس فرشاة الأسنان W2 Optimal White مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد تنظيف عميق، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة وبيضاء. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على بياض الأسنان بين فترات علاج التبييض الاحترافية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.
تأتي فرشاة DiamondClean مزوّدة بلوحة لإزالة البقع مصنوعة من الشعيرات الكثيفة على شكل الألماس، لإزالة البقع الناتجة من المأكولات والمشروبات عن سطح الأسنان. ستلاحظ ابتسامة أكثر بياضًا بنسبة تصل إلى 100%* في غضون 7 أيام فقط.
تصبح رؤوس فرشاة الأسنان أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها، ولكن بفضل ميزة BrushSync™ سيتم تذكيرك بضرورة استبدال الرأس قبل حدوث ذلك. تتعقّب فرشاة أسنانك الذكية وتيرة تنظيف الأسنان ومستوى الضغط، وتنبّهك عندما يحين وقت استبدال الرأس. أليس لديك فرشاة أسنان Sonicare ذكية من Philips؟ ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه حان وقت استبدال الرأس.
تم تصميم كل رؤوس فراشي أسنان Philips Sonicare لتكون آمنة ولطيفة على الأسنان واللثة. ويخضع كل رأس فرشاة لاختبارات صارمة لضمان المتانة والأداء الاستثنائي في كل مرة تنظّف فيها أسنانك.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يتناسب رأس الفرشاة W2 Optimal White بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان من Philips Sonicare باستثناء Philips One وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.
ستحصل دائمًا على أفضل عملية تنظيف ممكنة بفضل ميزة BrushSync™ لإقران الأوضاع**. يقوم رأس الفرشاة W2 Optimal White من Philips Sonicare بالمزامنة مع مقبض فرشاة الأسنان Philips Sonicare المزوّد بميزة BrushSync™**، لتحديد وضع تنظيف الأسنان ومستوى القوة المثاليَين للحصول على عناية استثنائية باللثة. ما عليك سوى البدء بتنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
الفوائد الصحية
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