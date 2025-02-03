TAT3509WT/97
استمتع بالأجواء في أثناء التنقل
لا تشغل بالك بالمكان الذي تستخدم فيه سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل المزودة بميزة إلغاء الضوضاء التي تتفاعل مع البيئة المحيطة في الوقت الحقيقي. من الموسيقى إلى مقاطع الفيديو إلى المكالمات، ستستمتع بصوت رائع مع جهير عميق حتى لو كان مستوى الصوت منخفضًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.
تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بصوت رائع، ولن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 10 مم. قم بتنشيط الجهير الديناميكي عبر سماعة الأذن اليسرى، أو تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.
احمل علبة الشحن الصغيرة في جيبك وستكون سماعات الأذن جاهزة للاستخدام دائمًا. ستبقى محمية وتستمر في الشحن في أوقات عدم الاستخدام، ويعني الوضع الأحادي أنه يمكنك استخدام أي من سماعتَي الأذن بينما يتم شحن الأخرى.
عند تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، ستحصل على مدة تشغيل تصل إلى 6 ساعات من الشحن الكامل و12 ساعة إضافية من علبة الشحن (عند إيقاف تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، ستحصل على مدة تشغيل 8 ساعات و16 ساعة إضافية من علبة الشحن). وللشحن السريع، قم بشحن سماعات الأذن مدة 15 دقيقة لتحصل على ساعة إضافية من التشغيل. ويمكن إعادة شحن العلبة نفسها عبر كابل USB-C.
سيكون الصوت واضحًا أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.
توجد أزرار تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس في سماعات الأذن لتنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، والموسيقى، وضبط مستوى الصوت، وإجراء المكالمات. هل تفضّل استخدام سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى؟ يمكنك تخصيص طريقة إعداد أزرار التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.
بالإضافة إلى تخصيص أزرار التحكم التي تعمل باللمس، يتيح لك تطبيق السماعات إيقاف تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية والتحكم في مستويات الصوت بنفسك. كما يمكن استخدام التطبيق للحفاظ على البرامج الثابتة لسماعات الأذن محدَّثةً أو إدارة الأجهزة المتصلة، ويتضمن التطبيق كذلك موازن صوت.
تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه بتصنيف IPX4 لمقاومة الطرطشة بالكامل. لذا لن تتأثر بالعرق القليل ولا داعي للقلق بشأن التعرض للمطر.
ستعمل سماعات الأذن هذه مع الأجهزة التي تدعم Bluetooth LE Audio وبرنامج الترميز LC3 لتمنحك اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل بشكل ملحوظ. لن ينخفض الصوت إذا كنت تقوم ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات في مناطق مكتظة، ولن يكون هناك أي تأخير تقريبًا عند مشاهدة الأفلام أو الألعاب.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.