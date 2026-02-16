تجفيف أسرع بنسبة 50% ونظافة مثالية بفضل وسادات OneUp**

امسح وجفف في وقت واحد. تضمن وسادات Philips OneUp الأصلية ترطيباً مثالياً ومتساوياً مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**. تنظف OneUp بعمق أكثر من الممسحات التقليدية، وتزيل الأوساخ والبقايا المتراكمة. إذا رأيت خطوطاً، لا تقلق، فهذا يعني أن الأوساخ تتم إزالتها! امسح في اتجاهات متعددة، وليس فقط في خطوط مستقيمة، للحصول على تنظيف شامل.