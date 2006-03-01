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  • تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    HD2566/00

    تحميص مثالي بسهولة

    استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

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    تحميص مثالي بسهولة

    آلة تحميص ذات حجم صغير مع فتحات كبيرة لتحميص الخبز

    • فتحتان
    • صغيرة الحجم
    • باللون الأبيض
    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز بارد دائمًا ويمكن لمسه بأمان.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    فتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز

    فتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز

    تناسب مختلف أنواع الخبز بفضل فتحتها الكبيرة.

    آلة تحميص خبز صغيرة لتوفير مساحة على المنضدة

    توفر آلة تحميص الخبز من Philips مساحة على سطح الطاولة بفضل تصميمها الصغير الحجم.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
      اللون (الألوان)
      باللون الأبيض

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      950  W
      طول سلك الطاقة
      0.9  m
      التردد
      50-60  Hz
      مقاس الفتحة (طولx عرض x ارتفاع)
      130‏ x 32 x‏ 120  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم

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