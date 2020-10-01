HD9270/91
بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق HomeID لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام HomeID، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتعون بذوق مماثل***.
تم تصميم Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 6,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.
لمسة زر ويبدأ الطهي. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.
استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.
اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****
استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.
كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.
يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.
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