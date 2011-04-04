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  • رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

    Bodygroom replacement foil رقاقات معدنية بديلة

    TT2000/43

    رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

    رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Bodygroom replacement foil رقاقات معدنية بديلة

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    رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة

    قم بتغيير الرأس القصديري كل 12 شهرًا للحصول على أفضل النتائج

    • يتلاءم مع BodyGroom S3000 Series
    • يتلاءم مع BodyGroom S5000 Series
    • يتلاءم مع BodyGroom S7000 Series
    • يتلاءم مع Click&Style ‏(S500/700)
    مقاومة للماء 100% للاستخدام أثناء الاستحمام والتنظيف بسهولة

    مقاومة للماء 100% للاستخدام أثناء الاستحمام والتنظيف بسهولة

    مقاومة للماء 100% لتسهيل الاستخدام والتنظيف.

    آمنة وحساسية أقل لحلاقة الجسم بمزيد من الراحة

    آمنة وحساسية أقل لحلاقة الجسم بمزيد من الراحة

    يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.

    المواصفات التقنية

    • التوافق

      تتلاءم مع نوع المنتج
      • QG33XX وTT20XX وBG70XX وBG30XX
      • BG50XX وSBG315 وBG20XX
      • YS52X وYS53X

    • التنظيف

      الاستخدام
      استخدام رذاذ تنظيف HQ110

    • المحتوى

      التّعبئة
      رأس حلاقة قصديري واحد

    Badge-D2C

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