GC026/30
آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
تسمح لك آلة إزالة الوبر عن الأقمشة من Philips بإزالة الوبر عن كل أنواع الملابس بسهولة وسرعة. وستبدو كل مقتنياتك من الأقمشة، أكانت قميصك أو بطانيتك، وكأنها جديدة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن الشفرة ذات المساحة الكبيرة تغطية مساحة أكبر من الملابس في الوقت نفسه، بالتالي ستحتاج إلى عدد تمريرات أقل لتجعل ملابسك تبدو جديدة مجددًا
تدور الشفرات بسرعة دوران تبلغ 8800 دورة/الدقيقة لإزالة تكتلات وبر النسيج من الملابس بسرعة وفعالية
يسهل فك الحاوية حيث يتم تخزين الوبر الذي تمت إزالته، كما يسهل إفراغها.
بفضل الشبكة المزودة بـ 3 أحجام للفتحات، سيتم سحب كل الأحجام من تكتلات وبر النسيج إليها وإزالتها من الأقمشة.
يمكّنك غطاء ضبط الارتفاع من إزالة تكتلات وبر النسيج حتى من الملابس الرقيقة جدًا
تساعد فرشاة التنظيف في تنظيف الجهاز بسهولة بعد الاستخدام. يرجى اتباع دليل البدء السريع المضمن في الحزمة لتنظيف الجهاز.
بطاريتان حجم AA من Philips مضمنتان في الحزمة.
الملحقات
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
الاستدامة
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